広島の小園海斗内野手（25）が7日、今春初のシート打撃で「チーム1号」を放った。日南キャンプ第2クール3日目に行われた実戦形式で右翼ポールに打球を直撃させた。3本塁打に終わった昨季から長打力向上を期待させる一発。3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、日南から世界一への号砲を鳴らす今春1号にもなった。その打球角度に、小園の変化が詰まっている。シート打撃の4打席目、高橋の初球直球にくる