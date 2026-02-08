オリックス入団3年目で前日6日に来日していたペルドモが気合の丸刈りでチームに合流。キャッチボールなど一部メニューをこなし、順調な仕上がりを印象づけた。昨季は50試合に登板し、リーグ2位タイの35ホールドポイントを挙げるなど勝ちパターンの継投を担った。マチャドが3月の第6回WBCにベネズエラ代表で出場する可能性がある中、岸田監督からは守護神候補の一人として名前が挙がった。期待を背負う32歳右腕は「凄くうれしい