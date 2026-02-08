昨年のセーブ王である中日・松山が今キャンプ初めてフリー打撃に登板した。育成の2選手を相手に30球を投じ、最速147キロを計測し、安打性の当たりは4本。昨年11月に侍ジャパンの一員として強化試合の韓国戦で好投。3月の第6回WBC出場を目標にしていたものの、侍ジャパン入りはならず。「何かが足りず、実力的にもまだまだなので、反骨心を持ってやっていきたい」。育成からはい上がってきた4年目右腕。再び闘志に火をつけ、チ