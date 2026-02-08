広島の鈴木清明球団本部長（71）は7日、羽月隆太郎容疑者（25）が指定薬物エトミデートの使用を認める供述を始めたことについて「報道で知った。今後の捜査を見守るしかないので、動きがあれば対応したい。（選手会とは）話をしているが、どうなるかはこれから」と語った。同容疑者は昨年12月16日ごろに国内でエトミデート若干量を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで1月27日に広島県警に逮捕された。当初から一貫し