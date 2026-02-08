広島のベテラン2人が日南キャンプ初のシート打撃で健在ぶりを発揮した。チーム最年長の37歳・秋山が3安打を放つと、35歳の菊池も負けじと2安打1四球に1犠飛。横一線の競争を掲げる新井監督は「しっかり動けている」と目を細めた。秋山はまず、大瀬良のカットボールを一、二塁間にはじき返すと、鈴木の高め直球はライナーで左前へ、岡本の内角直球も全力疾走で遊撃内野安打とした。「みんなでやる中に入るとなれば、しっかりし