オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（28＝ジャイアンツ）が7日、キャンプ地の宮崎で入団会見を行った。大リーグでは史上最高タイの身長2メートル11とされていたが、2メートル13での公称登録。「メジャーではなぜかわからないけど低く記載された」といい、実は単独の史上最高だったことも“判明”。前日6日に来日したばかりだが「ホテルでシャワーを浴びる時は座らなきゃいけないことはわかった」と既に学び？も得た