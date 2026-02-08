◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日スノーボード男子ビッグエア決勝（2026年2月7日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、いずれも五輪初出場となった日本の木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が179.50点で今大会日本勢1号の金メダル、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が171.50点で銀メダルを獲得した。長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）は11位、予選をトップ通過し