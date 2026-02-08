８日午前４時４６分現在、 「長崎市」「西彼杵半島全域」「長崎五島全域」に暴風雪警報が発表されています。 【県内の警報・注意報は以下のとおり】 長崎県内の全ての気象警報・注意報 西彼杵半島全域 暴風雪警報、大雪雷波浪乾燥着雪注意報 長崎五島全域 暴風雪警報、大雪雷波浪乾燥着雪注意報 長崎市 暴風雪警報、大雪雷波浪乾燥着雪注意報 諫早・大村地区全域 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報 平戸・松浦地区全域 大雪風