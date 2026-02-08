■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード・男子ビッグエア（日本時間8日、リヴィーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個スノーボード男子ビッグエアの決勝が行われ、木村葵来（21、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（23、YAMAZEN）銀メダルを獲得。五輪では同種目で日本勢初となる表彰台の快挙となった。