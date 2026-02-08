◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/現地時間7日)スノーボード男子ビッグエア決勝では、木村葵来選手が5回転半を2回決めるなど、計179.50点で今大会の日本勢最初の金メダルとなりました。木村選手は1回目に5回転半を成功させ、全体トップとなる89.00点を記録。2回目こそ転倒しましたが、3回目で再度5回転半を成功させ、90.50点をマーク。逆転で金メダルを獲得しました。表彰式