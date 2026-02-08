巨人の森田駿哉投手（２８）が７日、ブルペンで投球練習を行い、今年の１軍宮崎キャンプチーム最多となる２３１球の熱投を見せた。３年目左腕のテーマは、右打者内角の直球の精度アップ。途中で阿部監督の助言を受けてプレートを踏む位置を微妙に変えながら模索した。「昨年は三塁側を踏んでいたのですが、今年は一塁側にしたり、試行錯誤しています」。一塁側を踏むことで右打者内角を突くクロスファイアにさらに角度がつき、