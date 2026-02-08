◇ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の“スピンマスター”こと荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）はまさかの１２位に終わった。初出場の五輪舞台で、ＢＡでは目標のメダル獲得はならなかった。９歳の時、世界最年少で横３回転の技をやってのけ、世界に衝撃を与えた。当時から回転速度が