ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（ＮＨ）が７日（日本時間８日）に行われ、丸山希（２７＝北野建設）が日本勢メダル１号となる銅メダルを獲得した。１回目は９７メートル、１３５・７点、２回目は１００メートル、１２６・１点をマーク。アンナオディネ・ストロム（ノルウェー）、ニカ・プレブツ（スロベニア）に次ぐ３位に入り、表彰台に上がった。丸山は試合後のインタビューで「ＮＨは