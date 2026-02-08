◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で２３年世界選手権金メダルの２０歳・長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）は１１位だった。同種目日本勢初の金メダルを狙ったが、届かなかった。２１〜２２年シーズン後半からＳＳ、２２〜２３年シーズンからＢＡのＷ杯に参戦。２２年北京五輪は左足首骨折の