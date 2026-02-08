◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日スノーボード男子ビッグエア決勝（2026年2月7日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、五輪初出場の荻原大翔（ひろと、20＝TOKIOインカラミ）が1本目、2本目と失敗で3本目を待たずにメダル獲得への道が絶たれた。3本目も大技に挑み失敗。初五輪は12位に終わった。5日の予選は1位通過も、この日の試技1回目はスイッチバックサイド1800（5