【ローザンヌ共同】若手バレエダンサーの登竜門、第54回ローザンヌ国際バレエコンクールの最終選考が7日、スイス西部ローザンヌで実施され、米国在住の佐居勇星さん（15）が5位に入賞した。韓国在住で日本国籍も持つ廉茶然さん（17）が2位。スイス北部チューリヒにバレエ留学中の伊藤里紗さん（17）＝名古屋市出身＝は入賞を逃した。佐居さんは「緊張せずに踊れた。観客に楽しんでもらえるダンサーになりたい」と笑顔を見せた