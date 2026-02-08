ホワイトソックスの村上宗隆内野手（25）が8日（日本時間9日）にもアリゾナ州グレンデールのキャンプ地入りすると現地で報道された。球団の打撃ディレクターのライアン・フラー氏が土曜日放送の「InsidetheClubhouse」で、村上が8日にアリゾナ州グレンデールのチーム施設に合流すると明かした。フラー氏は村上の合流に「ムネにいろいろな課題を与えて、彼がどう対応するかを見るのが本当に楽しみだ」と期待した。また「