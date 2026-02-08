本日2月7日（日）、博多華丸・大吉がただただ食べたい丼と麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』の1時間スペシャルが放送される。今回の舞台は、池袋。1日の乗降者数が世界第3位という池袋駅周辺は、130以上のラーメン店が軒を連ねる“日本屈指のラーメン激戦区”だ。今回スペシャルナレーターを務めるのは、前回の1時間スペシャル（高田馬場編）のゲスト、勝俣州和。そしてゲストは、長嶋一茂。その独特の価値観と自由奔放な言動