「わが巨人軍は永久に不滅です」の名フレーズを残し、74年に17年の現役生活を終えた長嶋さん。オフには38歳で監督に就任し、75年は指揮官として宮崎キャンプを迎えた。当時、宮崎市淀川にあった宿舎は「江南荘」。59年の宮崎キャンプスタートからの定宿も、この年が最後の年だった。翌76年からキャンプ地が宮崎駅近くの「宮崎県営球場」から宮崎総合運動公園内の「宮崎市営球場（現ひむかスタジアム）」に移ったことで宿舎も替