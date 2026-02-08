東京六大学野球リーグの早大は7日、西東京市内のグラウンドで練習を公開した。今春に入学する横浜（神奈川）の外野手・阿部葉太（3年）は「凄く新鮮な気持ち。（明大・高山俊の）リーグ記録の131安打を狙えるような数字を叩き出したい」と意気込んだ。5日の始動日に「1番・センター、阿部葉太でいきたい」と起用方針を明かしていた小宮山悟監督は「入学前に（抜てきを明言して）ふざけるな、と次の日から目の色が変わった選手