好メンバーが集結した東京新聞杯。一見、実力接近の難解戦に思えるが、AIが示した序列は明確。1位指名のトロヴァトーレは指数94と高い数値での◎となった。昨春のG3ダービー卿CTを制している実力馬。前走のスポニチ賞京都金杯はトップハンデ58.5キロを背負って0秒2差4着。好位追走組が上位を占める中、唯一、後方から鋭く伸びて迫った。東京コースにも実績があり、主戦のルメールに手綱が戻って勝機到来だ。買い目は◎から○▲