◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日（2026年2月7日リビーニョ・スノーパークなど）スノーボード女子パラレル大回転の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が7日、リビーニョ・スノーパークで公式練習に臨んだ。練習後には5日のイタリア入り後、初めて取材に応じ、「大きなケガも病気も事故もなく明日（の本番）を迎えられるので、この調子をキープしたい。目標は金メダル」と語った。コースは普段のW杯よりも長く、「W杯だと