本日2月8日（日）午後2時〜3時 日本テレビにて「即決二択クイズ!!イダテン」を放送。子どもから大人まで、さらにはクイズが苦手な人でも優勝可能！家族で楽しめる新感覚のハイスピード二択クイズ番組。回答者として様々なジャンルの芸能人15組が集合。「アニメ・ゲーム」「たべもの」「日本と世界のトリビア」3つのジャンルの予選ブロックを勝ち抜き、優勝するのは一体誰だ!?番組の見どころは…★SixTONES郄地 vs ACEes浮所