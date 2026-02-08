◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節福島1ー4甲府（2026年2月7日JITス）秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」が7日、開幕し、J3福島の元日本代表FW三浦知良（58）がアウェーのJ2甲府戦で開幕スタメンを果たした。Jリーグでの開幕戦出場はJ2横浜FC時代の17年以来9年ぶりで代名詞のシザースも披露。試合は1―4で敗れたが、5年ぶりにJリーグの舞台に立ち、自身の最年長出場記録を58歳11カ月12日に