◇WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦〇同級11位ガブリエル・サンティシマ判定王者・村田昴●（2026年2月7日後楽園ホール）WBO―AP王者・村田が0―3判定負けを喫し王座から陥落。3度目の防衛に失敗し、プロ11戦目で初黒星を喫した。6回終了間際に相手の左フックを被弾しダウンを奪われるなど、ジャッジ1人が5点差をつける完敗となり、継続してきた連続KO勝利記録も10戦でストップ