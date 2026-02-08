芝クッション値10・0＝標準※土曜午前8時含水率＝芝G前8・3％、4角7・0％ダートG前1・9％、4角1・9％※土曜午前5時。土曜は雨があり、芝は良からやや重に。時計の出方は標準的。雪の影響を受ければ、さらに時計がかかりそう。ダートは展開次第で差しも十分に利く。