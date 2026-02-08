芝クッション値9.6＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.2％、4角12.4％ダートG前1.4％、4角1.1％※土曜午前5時。芝は内柵沿いに軽微な傷みがあるが、全体的に良好。とはいえ、積雪の影響はありそうで、パワー型に注意したい。ダートはやや水分を含んで、前残り傾向か。