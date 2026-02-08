芝クッション値10.7＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前7.7％、4角8.5％ダートG前1.5％、4角1.4％※土曜午前6時。芝はコースの内側に傷みが目立つ。雪で湿ると、さらに力が求められる。ダートに雪の影響はどう表れるか。重さが出るようならパワー型の浮上ある。