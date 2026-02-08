◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日アイスホッケー 女子1次リーグ日本2−5ドイツ（2026年2月7日ミラノ・ロー・アリーナ）4大会連続5度目の出場となるアイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」は7日、1次リーグB組第2戦でドイツに2―5で敗れた。開始早々に先制点を許すなど第1ピリオドから圧倒されて大量失点。今大会初黒星を喫し、2連勝を逃した。9日に第3戦で開催国イタリアと対戦する。ドイツは初白星を