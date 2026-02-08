◇明治安田J1百年構想リーグ第1節浦和2ー0千葉（2026年2月7日フクアリ）明治安田J1百年構想リーグは7日、各地で3試合が行われ、浦和はアウェーで17年ぶりにJ1復帰した千葉に2―0で勝利した。雪が降る中、カラーボールが使用された一戦は桐蔭横浜大から新加入のFW肥田野蓮治（22）が1―0の前半12分にプロ初ゴールで勝利に貢献。FC東京はホームで鹿島に1―1のPK戦の末に5―4で勝利した。冷静に沈めた。1―0の前半12分、FW