きのう夜、岡山市の中心市街地でマンションの1室を焼く火事があり、男性1人が死亡しました。きのう午後7時20分ごろ、岡山市北区蕃山町で「マンションの上の方が燃えている」と、複数の通報が消防にありました。火は14階建てマンションの13階の1室を全焼しておよそ1時間後に消し止められましたが、室内から男性1人が意識不明の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。マンションに住む人「火災報知器が鳴ると同時に消