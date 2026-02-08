■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ女子個人ノーマルヒル（日本時間8日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナ五輪でスキー ジャンプ競技がスタート。日本時間8日に女子個人ノーマルヒルが行われ、2018年平昌大会銅メダルの郄梨沙羅（29、クラレ）は、1回目に92m、2回目