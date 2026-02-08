団体男子SPの演技を終え、ガッツポーズする鍵山優真＝ミラノ（共同）7日のフィギュアスケート団体で前回銀メダルの日本は前半4種目を終えて順位点合計33点で2位につけ、上位5チームによるフリーに進出した。2連覇を狙う米国が34点で首位。男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点で1位となり、98.00点で2位の世界王者マリニン（米国）を上回った。10チームが出場し、イタリアが28点で