◇明治安田J1百年構想リーグ第1節千葉0ー2浦和（2026年2月7日フクアリ）千葉は17年ぶりのJ1舞台で、09年11月22日のFC東京戦以来5921日ぶりの公式戦勝利はならなかった。シュート数は16対18。序盤の2失点後は互角の戦いを演じたが、J1公式戦最年少開幕先発となった17歳5カ月26日のMF姫野が前半32分に痛恨のシュートミスをするなど最後の精度を欠いた。次節は15日、ホームで川崎Fと対戦。難敵が続くが、小林監督は「魔法の