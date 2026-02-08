パキスタンで36人が死亡した自爆テロ事件に関与したとして、地元当局は容疑者4人を逮捕しました。パキスタンの首都イスラマバードにあるイスラム教シーア派のモスクで6日に起きた自爆テロでは、これまでに36人が死亡、160人以上が負傷しました。ロイター通信によりますと、イスラム教スンニ派の過激派組織「イスラム国」が犯行声明を出しています。また、パキスタンのナクビ内相は、事件に関与したとして「イスラム国」とつながり