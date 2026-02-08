◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 男子シングル・ショートプログラム(大会2日目/現地7日)フィギュアスケート団体の男子シングルショートプログラム(SP)で日本の鍵山優真選手が圧巻の演技を披露し自己ベストに迫る108.67点で1位をマークしました。団体はここまでアイスダンスのリズムダンスで吉田唄菜選手・森田真沙也選手組が8位、ペアSPで三浦璃来選手・木原龍一選手組が1位、女子SPで坂本