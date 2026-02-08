男子ビッグエア決勝3回目のジャンプで着地を決めガッツポーズする木村葵来＝リビーニョ（共同）7日のスノーボード男子ビッグエア決勝で、初出場の木村葵来（ムラサキスポーツ）が合計179.50点で、今大会の日本選手団金メダル第1号となった。木俣椋真（ヤマゼン）は171.50点で銀メダルを獲得し、この種目で日本勢の表彰台は初めて。長谷川帝勝は11位、荻原大翔（ともにTOKIOインカラミ）は12位。2022年北京冬季五輪王者の蘇翊