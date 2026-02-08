ミラノ・コルティナ五輪でまさかの疑惑開幕したミラノ・コルティナ五輪で、ノルディックスキー・ジャンプの男子選手たちが局部にヒアルロン酸を注射して大きくし、スーツの面積を広げようとしていると海外メディアが報道。疑惑が広がる中、英公共放送「BBC」は選手、コーチたちの声を伝えた。疑惑の発端はドイツ紙「ビルト」の報道で「ジャンプスーツの採寸前に選手たちが陰茎にヒアルロン酸を注射している」という内容。選手