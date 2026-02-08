巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２５）が７日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。冷たい強風が吹き荒れる条件下で最速１５３キロを計測するなど、打者６人を無安打に封じた。育成選手ながら今キャンプ１軍スタート。期待の剛腕は「アグレッシブに攻めていけた」と阿部監督らの前でアピールに成功した。投じたストレート９球のうち８球が１５０キロ超。大城、泉口などは快速球で押し込み、岸田からは