◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）＝大谷翔太】団体２日目は男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が自己ベストに迫る１０８・６７点をマークし１位。１０点をもたらし、日本は合計３３点。トップの米国に１点差の２位で決勝（フリー）に進んだ。前回の２０２２年北京五輪は銀メダルを獲得した