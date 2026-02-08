7日の東京競馬は積雪の影響で安全な競馬の施行に支障があると判断したため、JRAは同日8R以降の中止を決定した。これに伴う代替競馬、および続行競馬は実施しない。積雪による中止は昨年2月8日（京都）以来。開催の途中中止は20年3月29日（降雪のため＝31日に実施）の中山以来、6年ぶりとなった。この日の東京競馬場は午前中から雪が舞い始めた。3Rまで「曇」だった天候発表は4Rから「小雪」に。6R前には「雪」へと変わった。8R