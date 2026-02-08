◇明治安田J1百年構想リーグ第1節FC東京1ー1（PK5ー4）鹿島（2026年2月7日味スタ）FC東京のMF佐藤龍が、W杯イヤー初戦を白星で飾った。岡山への期限付き移籍からの復帰初戦は、後半18分からの途中出場となった。昨季J1王者の鹿島相手に積極的にシュートを放ち、PK戦では5人目の大役を務め上げて勝利に貢献した。佐藤龍は「90分間で勝ち切れなかったことは反省したい。ただ、勝ち癖をつけることは東京に必要なこと。良い