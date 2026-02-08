巨人・山口寿一オーナーが宮崎キャンプを視察した。練習前に「それぞれが“強いジャイアンツを俺がつくるんだ”という意気込みを持って日々精進して、日々前進して。敵に食らいついていく、しぶといチームに仕上げてほしい」と訓示。ブルペンでは新加入の則本を「闘志をむき出しに投げるスタイルが、いい刺激になるから頑張ってほしい」と激励。キャンプ施設内にある「長嶋茂雄追悼展示」も見学した。