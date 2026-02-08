◇明治安田J1百年構想リーグ第1節鹿島1ー1（PK4ー5）FC東京（2026年2月7日味スタ）鹿島は10人での奮闘及ばず、PK戦で苦杯をなめた。前半41分にMF三竿が一発退場。シュート数1―10と防戦一方となった後半は日本代表GK早川を中心に耐えたが、勝ち点1にとどまった。鬼木監督は「守備は非常に集中力があった。アウェーで10人で引き分けに持っていったのであれば、本来だったら褒めてあげたい」と90分間の内容には及第点を与