巨人ドラフト2位右腕の田和（早大）がライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。打者6人に18球投げ最速147キロだった。「全球種を投げられたのが収穫。（得意の）シンカーは左右の打者に投げられて感覚的に良かった」と手応えを深めた。3位左腕の山城（亜大）は打者7人に15球で最速148キロ。登板後は「あまり納得いっていない」とブルペンへ。阿部監督からスライダーを「左打者にぶつけるくらいの気持ちで」と指導され、改善に