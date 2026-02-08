◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)スノーボード男子ビッグエア決勝が現地7日に行われ、金メダル候補に期待された20歳の荻原大翔選手は12人中12位で終えました。決勝では3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定するビッグエア。予選をトップで通過した荻原選手は1本目で転倒し、21.00の最下位スタートとなると、2本目、3本目も転倒。得点が伸びず、34.75点で