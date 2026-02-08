「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝が大技２本を成功させ、金メダルを獲得した。銀メダルは木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝で、日本勢の歴史的ワンツーとなった。木村は決勝の１本目で１９８０（５回転半）を決め、どうだと言わんばかりに両手を広げるポーズ。１回目１位となる８９・００の高得点をマークした。２回目は