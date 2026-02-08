日本とイタリアの両国旗を手に入場する日本選手団(C)Getty Images称賛が止まらない。現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ五輪の開会式が行われ、史上初となるミラノ、コルティナダンペッツォ、プレダッツォ、リビーニョの4か所同時開催となったセレモニーは大いに華やいだ。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！その中で開催国イタリアでも関心を集めたのは、リビーニョの会場に姿を