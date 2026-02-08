見事に五輪の舞台に舞い戻った高梨(C)Getty Images涙の失格処分から4年。列島を沸かせたヒロインは五輪の舞台にふたたび立った。現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ競技が行われ、女子ノーマルヒルに2018年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅が出場。1本目を92メートル、2本目を96メートルで終え、いずれもK点越えとはいかず。惜しくもメダル獲得とはいかなかった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪