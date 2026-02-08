業界全体を取り巻いた噂に不満を漏らしたフーベール(C)Getty Images事実無根なスキャンダル報道に選手たちからは憤りにも似た声が上がった。現地時間2月6日から本格的に始まったミラノ・コルティナ冬季五輪にあって、小さくない問題となったのは、男子のノルディックスキー・ジャンプで浮上した“疑惑”だ。英公共放送『BBC』をはじめとする複数の欧州メディアは、一部の参加選手たちが、わずかでも飛距離を稼ぐために自らの局